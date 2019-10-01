Нижегородская область и ПАО "Газпром" заключили соглашение о сотрудничестве Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Виталий Маркелов подписали соглашение о сотрудничестве региона и компании 3 октября 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Оно предусматривает совместное участие в реализации комплекса мероприятий по расширению использования природного газа в качестве моторного топлива, в том числе в рамках механизма государственно-частного партнерства.

Правительство Нижегородской области планирует способствовать увеличению парка транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива, и расширению сети газозаправочных станций на территории региона.

Компания намерена содействовать в обеспечении организаций Нижегородской области, эксплуатирующих технику, работающую на природном газе, необходимой нормативной технической документацией, в проведении обучения инженерно-технического персонала и водителей правилам технического обслуживания и эксплуатации техники, работающей на природном газе.

Накануне Глеб Никитин принял участие в международном форуме "Российская энергетическая неделя" в Москве. Глава региона выступил с докладом на совещании "Опережающее развитие инфраструктуры - стратегия развития рынка газомоторного топлива".

Как подчеркнул губернатор, для расширения рынка газомоторного топлива Нижегородская область в текущем году и в последующие годы планирует принять участие в программе субсидирования из федерального бюджета возмещения затрат инвесторам на строительство объектов газозаправочной инфраструктуры и мероприятий по переоборудованию транспортных средств на КПГ. В 2019 году в регионе планируется открыть три новых точки, где можно будет заправиться газом. В планах на 2020 год – еще четыре точки.