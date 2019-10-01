Более 850 школ отремонтируют в Нижегородской области Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Более 850 школ отремонтируют в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона со ссылкой на вице-губернатора Евгения Люлина, который заявил об этом на торжественной церемонии в Усадьбе Рукавишниковых, посвященной Дню учителя.

В том числе, капитальный ремонт пройдет в 26 образовательных организациях, а ремонт кровли, фасадов, систем электроснабжения и отопления, инженерных сетей – в 836 организациях.

Программу "Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области" на 2019 – 2024 годы утвердил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Евгений Люлин напомнил, что губернатор в 2019 году также утвердил областную программу поддержки специалистов образования в районах области.

"По ее условиям, педагог, который хочет приехать на работу в сельскую школу или детский сад, имеет право на выплату в 1 млн рублей на покупку или строительство жилья. Важно, что эта программа не имеет ограничений по возрасту участников", - сказал вице-губернатор.

"В районах действительно не хватает специалистов образования, кадровый вопрос – один из важнейших, и эту задачу надо решать. Нужно обеспечить людям условия для работы", - отметил Евгений Люлин.

По данным регионального минобразования, в 2019 году идет отбор участников почти на 80 вакансий, всего к 2023 году планируется привлечь более 300 специалистов.

Напомним, более 80 работников образования Нижегородской области получили премии и гранты достижения в работе.