Вручение нижегородским педагогам награды "За безупречное служение учительскому делу" станет традиционным Общество

Вручение нижегородским педагогам награды За безупречное служение учительскому делу станет традиционным

Вручение нижегородским педагогам награды "За безупречное служение учительскому делу" станет традиционным. Об этом сообщила заместитель главы Нижнего Новгорода Любовь Сачкова на встрече с педагогами образовательных организаций.

Согласно информации, в мероприятии участвовали 30 победителей приоритетного национального проекта "Образование", конкурса "Учитель года", педагогов учреждений культуры и спорта, воспитавших победителей региональных, всероссийских и международных конкурсов. Все они стали первыми обладателями только что учреждённой награды

Любовь Сачкова поздравила собравшихся от имени главы города Владимира Панова с наступающим Днём учителя, добавив, что педагог – это ответственная миссия, которая заключается не только в обучении ребенка, но и в нравственном воспитании.

В ходе встречи наставники поделились наработками и достижениями в работе с одаренными детьми. Также поднимались и насущные проблемы, с которыми ежедневно сталкиваются педагоги в своей практике.

"Награда "За безупречное служение учительскому делу" – это определенный знак, маяк, который указывает, что я, как педагог, двигаюсь в правильном направлении", - поделился учитель физической культуры школы №156 имени Б.И. Рябцева, финалист Всероссийского конкурса "Учитель года - 2018" Сергей Лебедев.

Отмечается, что по словам мэра Владимира Панова, задача власти – помочь педагогам справиться с их миссией, обеспечить условия для получения детьми качественного образования.

"Мы стремимся сохранять и распространять бесценный опыт лучших педагогических коллективов нижегородских образовательных организаций, традиции качественного образования", - отметил он.

Ранее сообщалось, что также 3 октября более 80 работников образования Нижегородской области получили премии и гранты за достижения в работе.