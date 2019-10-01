Хоккейную команду для детей с инвалидностью создали при нижегородском клубе "Торпедо" Спорт

Фото: ХК Торпедо

Хоккейную команду для детей с инвалидностью создали при нижегородском клубе "Торпедо". Об этом сообщается на сайте клуба.

В команду "Торпедо-следж" вошли 20 "особенных" нижегородцев.

Дети передвигаются по льду на специальных санях для параолимпийской разновидности хоккея, отталкиваясь адаптированными хоккейными клюшками.

У каждого есть свой опекун – пушер. Их роль на себя взяли на себя волонтеры из Федерации хоккея Нижнего Новгорода.

Отмечается, что это 16 команда на карте следж-хоккейной лиги России.

У юных спортсменов уже состоялись первые тренировки. 24 октября состоится презентация команда. А уже в конце ноября "Торпедо-следж" отправится на фестиваль детской следж-хоккейной лиги в Сочи.

Напомним, "Торпедо" обыграло ХК "Сочи" в заключительном матче первого месяца Чемпионата КХЛ.