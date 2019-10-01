Жительница Кстова подозревается в мошенничестве с грантом на поддержку предпринимателей Происшествия

Песочная картина Фото: с сайта sandsmile.com

Жительница Кстова подозревается в мошенничестве с грантом на поддержку предпринимателей. Об этом сообщили в прокуратуре Нижнего Новгорода.

По версии следствия, 33-летняя злоумышленница в августе 2014 года создала на территории Нижнего Новгорода номинальную фирму – арт площадку для детей по созданию песочных картин.

Пользуясь тем, что на территории региона действует программа грантов на создание собственного дела, она представила в Министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области документы, содержащие заведомо ложные сведения, в том числе о совершении фиктивных сделок, необходимые для положительного решения.

Таким образом она обманом получила из бюджета Нижегородской области 300 тысяч рублей.

Прокуратурой города утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело по статье мошенничество. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Свою вину женщина признала, причиненный ущерб возместила.

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