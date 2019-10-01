Три новых газопровода будет построено в Нижегородской области Экономика

Фото: правительство Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов подписали в рамках Петербургского международного газового форума протокол о намерениях между регионом и компанией. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Он определяет стратегию совместной работы.

Согласно протоколу, "Газпром межрегионгаз" проработает вопрос внесения изменений в программу газификации регионов Российской Федерации с учетом проектов в Нижегородской области.

Первый проект - это строительство газопровода от села Бриляково до деревни Дроздово Городецкого района со сроком реализации в 2019 – 2020 годах.

Второй проект предусматривает строительство газопровода от улицы Ларина до центра Нижнего Новгорода и от РС-4 (регуляторная станция № 4 на Казанском шоссе в Верхних Печерах) до центра города с установкой ГРПб (газорегуляторный пункт блочного типа).

"Этот проект очень важен для развития территории в районе улицы Черниговская. Сейчас нет возможности организовывать там новые подключения. Нормальное газоснабжение – шаг к тому, чтобы вдохнуть жизнь в это пространство, имеющее огромное историческое и культурное значение", - отметил Глеб Никитин.

Проект предполагает 2 этапа:

1 этап – строительство объекта "Распределительный газопровод высокого давления от ул. Ларина до центра г. Нижний Новгород с установкой ГРПб" со сроком реализации – март 2021 года;

2 этап – строительство объекта "Распределительный газопровод высокого давления от РС-4 до центра г. Нижний Новгород с установкой ГРПб" со сроком реализации в 2022 году.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Виталий Маркелов подписали соглашение о сотрудничестве региона и компании 3 октября 2019 года. Оно предусматривает совместное участие в реализации комплекса мероприятий по расширению использования природного газа в качестве моторного топлива, в том числе в рамках механизма государственно-частного партнерства.