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Общество

"Для того, чтобы учить и учиться было интереснее, в России реализуется нацпроект "Образование", - Глеб Никитин

05 октября 2019 09:05  [53] Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил учителей с профессиональным праздником.

"День учителя – особая дата. Во всем мире звучат слова благодарности педагогам от тех, кого они учат или уже давно выучили. Память большинства из нас сохранила воспоминания об учителях, начиная с первого класса. Это яркое свидетельство значимости профессии. Не случайно сам термин "педагог" означает человека, ведущего за собой. Настоящий учитель не только дает знания, но и воспитывает своих учеников, формирует их личности. Этот труд требует колоссальной вовлеченности и самоотдачи!

Для того, чтобы учить и учиться было интереснее, в России реализуется национальный проект "Образование". В рамках нацпроекта строятся новые современные школы, открываются центры образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", начинают работу мобильные и стационарные "Кванториумы". Задачу отразить в образовании приоритеты научно-технологического развития страны поставил перед нами президент России Владимир Путин. Уверен, что вместе мы сможем достичь всех намеченных целей и сделать учебу для наших детей еще более полезной!

В День учителя желаю вам и вашим семьям здоровья и благополучия! Пусть выбранное дело всегда радует вас, а ученики достигают все новых успехов!" – отмечается в поздравлении.

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