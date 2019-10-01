Изменение зонирования: Волжской пойме в Нижнем Новгороде будет возвращен статус рекреации Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Комитет защиты Волжской поймы обратился к губернатору Нижегородской области с вопросом смены зонирования территории. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

По поручению главы региона, заместитель губернатора Сергей Морозов 3 октября встретился с защитниками Волжской поймы и экспертами, чтобы обсудить развитие этой территории.

О какой территории идет речь?

Волжская пойма в Сормовском районе занимает около 700 га. В период паводка она частично подтапливается.

Помимо памятника природы – Копосовской дубравы – там есть автодром, лодочная станция и несколько стихийных пляжей.

Рекреация и спорт

По итогам обсуждения Сергей Морозов поручил департаменту градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области изменить зонирование 100 га Волжской поймы, примыкающих к Копосовской дубраве, обратно из зоны жилой застройки в зону рекреационной и спортивной функции.

"Глеб Никитин, изучив вопрос, согласился с целесообразностью отношения к этой территории, как к естественной рекреационной зоне. Также было учтено мнение экспертов о том, что освоение прилегающей к Копосовской дубраве территории может нанести ущерб памятнику природы. Публичные слушания по этому вопросу проведены, и я дал поручение департаменту градостроительного развития начать подготовку документов к смене зонирования", - сказал Сергей Морозов.

Песчаный карьер и ЖК

На встрече выступили два инвестора. ООО "Нерудресурс-52" получило лицензию Федерального агентства по недропользованию РФ на разработку песчаного карьера на территории 40 га между памятником природы "Копосовская дубрава" и Волгой. После выработки песчаного карьера компания пообещала за свой счет благоустроить на этом месте озеро и пляж.

ООО "Жилстрой-НН" на правах частной собственности принадлежит несколько участков северо-западнее. Как пояснили в Комитете защиты Волжской поймы, компания планирует построить там жилой микрорайон. Чтобы застройка была возможна, "Жилстрой-НН" надеется на смену зонирования из рекреационной в зону застройки.

Мнение экозащитников

Эксперты, выступившие на заседании, заявили об экологической ценности Волжской поймы. Они зачитали доклады о проведенных исследованиях биологического разнообразия Волжской поймы, ее ландшафтных и гидрологических особенностях.

Как выяснилось, комитет намерен противостоять как планам "Нерудресурса", так и планам "Жилстроя".

"Оба проекта являются губительными для уникальной экосистемы волжской поймы", - считают представители комитета.