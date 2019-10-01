"Бабинское кольцо" в Дзержинске отремонтировали Общество

Фото: правительство Нижегородской области

"Бабинское кольцо" в Дзержинске отремонтировали. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области 4 октября 2019 года.

Дорога проходит через поселки, входящие в городской округ: Дачный, Колодкино, Бабино, Юрьевец, Игумново, Петряевку. Еще в начале года жители неоднократно жаловались и в администрацию Дзержинска, и губернатору Нижегородской области Глебу Никитину на состояние дорожного полотна и инфраструктуры – пешеходных переходов, остановок общественного транспорта, дорожных знаков.

По нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" были полностью отремонтированы обе части "бабинского кольца" – это участки 6,2 км и 7,5 км. Также там установлены новые остановочные павильоны, укреплены обочины, нанесена термостатная разметка.Ремонт полностью завершен, дорога принята комиссией ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог".

"Дорожная кампания выходит на финишную прямую, на завершение работ по укладке асфальта у подрядчиков остается меньше месяца. По показателям нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" к концу года 76% автомобильных дорог Дзержинской и Нижегородской агломераций должны находиться в нормативном состоянии. На практике это означает ремонт там более 55 км дорог. Сейчас и подрядчики, и сотрудники минтранса и муниципалитетов – должны приложить все усилия, чтобы закончить ремонтную кампанию в срок, обеспечив надлежащее качество работы", - отметил Глеб Никитин.

Также по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Дзержинске уже отремонтированы улицы Советская, Молодежная, Удриса и Свердлова.

Напомним, что по поручению главы региона идет подготовка ремонтной кампании 2020 года, перечень объектов которой был сформирован с учетом поступивших предложений от администраций районов.

Ранее сообщалось, что сложный участок трассы Ряжск-Касимов-Муром-Нижний Новгород также отремонтирован.