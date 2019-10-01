Депутат ЗС НО Андрей Тарасов прокомментировал поправки в закон о хостелах Политика

Депутат Заксобрания Нижегородской области Андрей Тарасов прокомментировал поправки в закон о хостелах в квартирах (изменения в статью 17 Жилищного кодекса РФ, которые предусматривают запрет на размещение гостиниц и предоставление гостиничных услуг в жилом помещении).

В марте этого года Госдума приняла соответствующий правовой документ в третьем чтении, а президент подписал его в апреле. Документ вступил в силу 1 октября. С этого момента в России запрещено размещать хостелы или гостиницы в жилых помещениях многоквартирных домов. Кадастровая палата разъяснила закон о запрете хостелов в квартирах, сообщали ранее РИА Новости.

Парламентарий отметил, что необходимость принятия закона, регулирующего вопросы работы хостелов, назрела давно, пояснили в пресс-службе Заксобрания.

"Новый закон о хостелах направлен на то, чтобы наши граждане жили в комфортных условиях, и их права не нарушались. Те же предприниматели, кто не захочет отказываться от бизнеса, будут обязаны помещение под гостиницу перевести в нежилой фонд, а также соответствующим образом оснастить. Перевод квартиры в нежилое помещение допускается только в случаях, если она расположена на первом этаже или выше первого этажа, когда помещения непосредственно под квартирой не являются жилыми. И главное, для хостела должен быть отдельный вход", - пояснил депутат.



"Отели в квартирах стали появляться в России в конце 1990-х – начале 2000-х годов, и почти сразу между владельцами этих гостиниц и жителями домов начали возникать конфликты. Жильцы поняли, что это не лучшее соседство для спокойной жизни: толпы выходящих и заходящих в хостел гостей, постоянно курящая у подъезда молодежь, неотъемлемый для такого заведения шум. Есть и данные статистики. Так, согласно опросу, проведенному ВЦИОМ, 70% россиян признали, что хостелы в жилых многоэтажках создают неудобства их жителям", - пояснил депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Андрей Тарасов.

"Таким образом, поправки нацелены на обеспечение прав жильцов многоквартирных домов. Проще говоря, документ направлен на то, чтобы наши граждане жили в комфортных условиях, и их права не нарушались. Тут стоит пояснить, что закон не нацелен на запрет хостелов. Он лишь устанавливает новые правила работы таких мини-отелей. В регионе проводится масштабная работа, связанная с повышением туристической привлекательности, и для нас очень важно развивать номерной фонд. А бизнесу важно вписаться в этот процесс максимально гармонично. В том числе это относится к гостиничной инфраструктуре, которая должна быть максимально адаптирована и к большим мероприятиям, и к потребностям горожан в комфорте проживания", - заключил Андрей Тарасов.