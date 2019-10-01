"Поезда здоровья" побывали в 43 районах Нижегородской области Общество

"Поезда здоровья" побывали в 43 районах Нижегородской области, специалистами обследовано более 19 тысяч пациентов, проведено почти 33 тысяч консультаций, рассказали в пресс-службе правительства области.

Глава региона Глеб Никитин неоднократно подчеркивал, что развитие мобильной медицины, как и всего первичного звена медицинской помощи - важная часть национального проекта "Здравоохранение", так как позволяет сделать качественные медицинские услуги максимально доступными жителям отдаленных территорий.

Впервые выявлено 2 678 заболеваний, в том числе 209 случаев подозрений на злокачественные новообразования. На дополнительное обследование направлено почти 8 тысяч человек и почти 1 тысяча пациентов - на госпитализацию.

Руководители "Поездов здоровья" отмечают, что наиболее востребованными остаются консультации невролога и кардиолога.

Также "Поезда здоровья" продолжают работу и на территории Нижнего Новгорода, прежде всего, в районах, жителям которых далеко добираться до поликлиник. За время работы в областном центре "Поезд здоровья" совершил 22 выезда. Специалистами осмотрено более 2,5 тысяч человек. Кроме того, специалисты "Поездов здоровья" проводят также диспансеризация определенных групп взрослого населения.

Работа лечебно-диагностических лабораторий "Поезда здоровья" продолжается, получая положительные отзывы и благодарности пациентов, сказали в пресс-службе регионального правительства.

Напомним, в 2019 году министерством социальной политики Нижегородской области силами УСЗН на местах совместно с региональным министерством здравоохранения и органами местного самоуправления организован подвоз жителей из отдаленных населенных пунктов к "Поездам здоровья" и ЦРБ специальным автотранспортом, оборудованном для комфортной доставки лиц старше 65 лет.

В этом году "Поезда здоровья" планируют посетить 126 населенных пунктов в 48 районах Нижегородской области. Сформировано два автопоезда - "Северный" и "Южный".