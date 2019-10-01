Опытом цифровизации поделился Нижегородский водоканал на конференции в Ялте Общество

Фото: Нижегородский водоканал

Опытом цифровизации поделился Нижегородский водоканал на IV конференции "Об опыте модернизации систем водоснабжения и водоотведения в ЖКХ и промышленности", проходившей с 30 сентября по 4 октября в Ялте.

В ней приняли участие руководители и технические специалисты АО "Нижегородский водоканал" и ООО "Арзамасский водоканал" (дочерняя компания АО "Нижегородский водоканал").

В ходе технической конференции обсуждались пути и перспективы развития водо-канализационного хозяйства России, вопросы применения наилучших доступных технологий в ВКХ, энергоэффективность объектов и систем водоснабжения и водоотведения, проблемы водного менеджмента и современные методы обработки осадка сточных вод.

На заседании экспертно-технологического совета Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения директор по информационным технологиям компании Александр Ермольчев озвучил опыт цифровой трансформации Нижегородского водоканала, представив информационные системы "Мобильный инспектор" и "Претензионно-исковая работа".

"Сейчас мы занимаемся внедрением современных технологий во все процессы, начиная от цифровизации сетей, заканчивая работой с клиентами. Наш подход подразумевает не только использование современного программного обеспечения и высокотехнологичного оборудования, но также изменения в отношении базовых вещей, таких как корпоративная культура, менеджмент, внешние коммуникации", - рассказал Александр Ермольчев.

"Уже сегодня мы видим результаты: повышается производительность подразделений и каждого сотрудника в частности, уровень клиентоориентированности компании и в последствии удовлетворенности абонентов повышается", - добавил он

Представители ООО "Арзамасский водоканал" отметили, что участие в конференции – хорошая возможность встретиться лично с руководителями других водоканалов, а также предприятиями, которые могут быть потенциальными заказчиками или поставщиками для компании.

"Мы нашли точки соприкосновения по многим вопросам, в том числе финансово-экономическим. Особое внимание уделяли фирмам-проектантам. Сегодня объявлен конкурс на разработку проекта по реконструкции комплекса очистных сооружений канализации в рамках федеральной программы "Оздоровление волги". Удалось пообщаться с рядом фирм-разработчиков, которые могут принять участие в конкурсе, и обсудить детали проекта", - поделился генеральный директор дочерней компании Сергей Алферов.

Ранее сообщалось, что Нижегородский водоканал оптимизирует работу с помощью цифровых технологий.