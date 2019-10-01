Нижегородский водоканал оптимизирует работу с помощью цифровых технологий Общество

Фото с Digital Summit-2019.

Информационные системы "Мобильный инспектор" и "Претензионно-исковая работа", направленные на оптимизацию работы с абонентами, внедрены в Нижегородском водоканале в 2019 году. Об этом сообщил генеральный директор компании Николай Николюк на международном форуме "Digital Summit-2019".

"Претензионно-исковая работа" полностью автоматизирует работу компании с дебиторской задолженностью как на этапе досудебной работы, так и в судебном порядке. На первом этапе система формирует и рассылает до 1,2 тысяч смс в месяц, 5,3 тысяч электронных писем, 5 тысяч звонков в режиме автодозвона, чтобы напомнить абонентам о задолженности перед Нижегородским водоканалом. В случае, если долг не погашен, система через Почту России рассылает до 7,6 тысяч претензий в месяц. В случае со злостными должниками формируются претензионные документы для суда, в месяц направляется порядка таких 450 исков.

Генеральный директор АО "Нижегородский водоканал" отметил, что информационная система "Претензионно-исковая работа" была внедрена в середине текущего года и уже доказала свою эффективность.

"Ее использование привело к увеличению собираемости по платежам на два процента, в денежном выражении это составляет около 120 млн рублей. Стоимость самого продукта несопоставимо ниже того эффекта, который мы уже получили. В дальнейшем прогнозируется уменьшение количества должников на 27%, при этом 65% задолженностей будут возвращены в досудебном порядке. В настоящее время общая задолженность нижегородцев и юрлиц перед предприятием составляет более миллиарда рублей", - подчеркнул Николай Николюк.

"Мобильный инспектор" автоматизирует бизнес-процессы инспекционной службы, работающей по заявкам абонентов, за счет создания полноценного рабочего места инспектора на смартфоне. С помощью программы сотрудник компании может удаленно получить задание на выезд к абоненту, осуществить передачу и согласование данных, не возвращаясь для этого на рабочее место. Оптимизация процессов позволила сократить в три раза время работы с абонентом. В будущем внедрение продукта обеспечит трехкратный рост производительности труда инспекционного управления.

Следующим шагом станет разработка личного кабинета абонента на сайте предприятия, где будут доступны операции со счетами и управление платежами, оформление заявок на присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения, подача обращений в разные подразделения компании и отслеживание статусов по ним. Первый релиз личного кабинета запланирован на январь 2020 года.