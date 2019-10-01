Нижегородская область подготовила заявку в Ростуризм на развитие кластера "Ока – Волга" Экономика

Фото: правительство Нижегородской области

Заседание Совета при полномочном представителе президента РФ в ПФО, посвященное вопросам внутреннего и въездного туризма прошло в Казани 4 октября 2019 года. Провел совещание полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров.

Полпред отметил важность развития туриндустрии для экономики страны и напомнил слова президента России Владимира Путина о необходимости многократно усилить социально-экономическую отдачу от туризма.

"Эта отрасль стимулирует создание новых рабочих мест, служит катализатором социально-экономического роста территорий, открывая новые возможности для моногородов и сельских поселений", - подчеркнул полпред. "Наличие единой судоходной системы, стержнем которой выступает бассейн реки Волги, создает необходимые предпосылки для реализации крупного туристического межрегионального проекта "Великий Волжский путь", - отметил Игорь Комаров.

Круизный туризм в качестве стратегически важного направления туристической отрасли региона выделил Глеб Никитин.

"Для развития этого вида туризма необходимо комплексное развитие береговой инфраструктуры и обновление круизного флота. Нижегородская область подготовила заявку в Ростуризм на развитие кластера "Ока – Волга". В рамках заявки предусмотрено создание в 14 круизных центрах области необходимой инфраструктуры. Речь идёт, в частности, о строительстве берегоукреплений, причалов, проведении дноуглубительных работ, установке дебаркадеров и пассажирских павильонов. Всего предполагается создать 56 объектов. Надеемся, что наши предложения будут поддержаны как пилотный проект по развитию экспорта туристических услуг. Однако мы помним о наличии критерия софинансирования объектов из внебюджетных источников в соотношении 1 к 3. И понимаем, что привлечение данной внебюджетной части представляется труднореализуемым, учитывая, что объекты инфраструктуры и сам бизнес носят сезонный характер. Поэтому предлагаю предусмотреть возможность создания объектов инфраструктуры круизного туризма без учета требования по софинансированию из внебюджетных источников", - сказал губернатор.

Глеб Никитин подчеркнул, что в Нижегородской области строятся уникальные колёсные теплоходы серий "Сура", "Доброход", "Колёсовъ". Два новых теплохода-колёсника "Золотое кольцо" на 180 мест будут спущены на воду уже в ноябре 2019 года. Кроме этого, в августе этого года стартовала навигация нового скоростного судна на подводных крыльях "Валдай 45Р". За первые два месяца эксплуатации оно перевезло 1,5 тысячи пассажиров. В ближайшее время к навигации будут готовы ещё 3 судна. В начале сентября со стапелей завода "Красное Сормово" сошёл уникальный круизный лайнер "Мустай Карим" проекта PV-300.

"Но для полного обновления круизного флота необходимо разработать комплексную программу обеспечения туроператоров и судоходных компаний пассажирскими судами. Хорошо показали себя механизмы гослизинга судов и утилизационного гранта, которые уже реализовал Минпромторг России. Нам необходимо, чтобы лизинг был финансово обеспечен в полном объеме", - отметил Глеб Никитин.

Новейший круизный лайнер PV300 "Мустай Карим" на заводе "Красное Сормово" спустили на воду в Нижнем Новгороде 11 сентября 2019 года.