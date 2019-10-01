Мокрый снег ожидается в Нижегородской области в ближайшие часы Общество

Мокрый снег ожидается в Нижегородской области в ближайшие часы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС"

В частности, в ближайшие 1-3 часа 6 октября местами по региону и в Нижнем Новгороде в частности прогнозируются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Согласно информации, отдельные порывы северо-восточного ветра будут достигать 13-18 м/с. Отмечается, что такой прогноз сохранится и в ночь на 7 октября.

В спасательном ведомстве предупреждают, что при мокром снеге повышается скользкость дороги, остановочный путь увеличивается в 4-5 раз.

"Не перебегайте проезжую часть вблизи движущихся машин, вы можете поскользнуться и попасть под колеса автомобиля. Даже на исправном транспортном средстве водитель может не успеть среагировать", - подчёркивают в МЧС.