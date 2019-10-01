фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области
Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с туристическим автобусом в Нижегородской области. Об этом агентству "НИА Нижний Новгород" сообщили в областной прокуратуре.
Согласно информации, надзорный орган взял ход расследования на контроль.
Напомним, ДТП произошло около села Паново-Осаново в Гагинском районе области 6 октября. Туристический автобус из Саратовской области следовал с экскурсии из Нижнего Новгорода через Большое Болдино. По данным ГИБДД, водитель не справился с управлением на мокрой дороге и транспортное средство опрокинулось в кювет. В нём было 29 пассажиров.
В региональном министерстве здравоохранения сообщают, что в аварии пострадали 20 человек. В частности, семь из них были доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести, 13 пассажиров получили травмы лёгкой степени тяжести.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил областному минздраву оказать попавшим всю необходимую помощь.
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