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Происшествия

Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с туристическим автобусом в Нижегородской области

06 октября 2019 14:39  [97] Происшествия
фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с туристическим автобусом в Нижегородской области. Об этом агентству "НИА Нижний Новгород" сообщили в областной прокуратуре.

Согласно информации, надзорный орган взял ход расследования на контроль.

Напомним, ДТП произошло около села Паново-Осаново в Гагинском районе области 6 октября. Туристический автобус из Саратовской области следовал с экскурсии из Нижнего Новгорода через Большое Болдино. По данным ГИБДД, водитель не справился с управлением на мокрой дороге и транспортное средство опрокинулось в кювет. В нём было 29 пассажиров.

В региональном министерстве здравоохранения сообщают, что в аварии пострадали 20 человек. В частности, семь из них были доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести, 13 пассажиров получили травмы лёгкой степени тяжести.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил областному минздраву оказать попавшим всю необходимую помощь.

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Теги:
ДТП Туризм
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