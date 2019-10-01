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Происшествия

Двое граждан Таджикистана обвиняются в покушении на сбыт героина в Нижнем Новгороде

07 октября 2019 09:14  [49] Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

Двое граждан Таджикистана обвиняются в покушении на сбыт героина в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 7 октября 2019 года.

Прокуратурой Нижнего Новгорода утверждено обвинительное заключение в отношении 23 и 24-летних граждан Республики Таджикистан. Они обвиняются в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору в крупном размере).

По версии следствия, в январе 2019 года безработные граждане Республики Таджикистан, временно зарегистрированные на территории РФ, через тайник – "закладку" приобрели у неустановленного лица "оптовую" партию героина для его последующего сбыта на территории города Нижнего Новгорода.

Наркотическое средство злоумышленники спрятали в съемной квартире в Нижнем Новгороде на улице Янки Купала, Автозаводский район.

В начале этого года, взяв с собой 12 "доз" и планировали спрятать в "закладках". Однако довести до конца свои преступные намерения не смогли, поскольку были задержаны сотрудниками полиции. Наркотическое средство общей массой 28 грамм изъято из незаконного оборота.

На съемной квартире преступников была обнаружена оставшаяся часть героина. Всего из незаконного оборота изъято около 100 г героина.

За совершение данного преступления злоумышленникам грозит срок до 20 лет лишения свободы.

Ранее полицейские арестовали четырех нижегородцев за попытку сбыта наркотиков.

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