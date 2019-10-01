Полицейские арестовали четырех нижегородцев за попытку сбыта наркотиков Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

Полицейские арестовали четырех нижегородцев за попытку сбыта наркотиков, из оборота изъято около 60 граммов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области 3 октября 2019 года.

Мужчины в возрасте от 25 до 34 лет были задержаны в Советском районе. Видео задержания опубликовано на сайте регионального управления МВД.

В результате личного досмотра у двоих задержанных полицейские обнаружили 21 сверток с наркотическим веществом. Также по месту проживания злоумышленников оперативными сотрудниками изъято еще 14 свертков, подготовленных к сбыту бесконтактным способом. В квартире были обнаружены упаковочные материалы.

В ходе работы с задержанными полицейские установили местонахождение 6 тайников-закладок с наркотическим средством, подготовленных к реализации. Данные свертки были изъяты. Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание 20 лет лишения свободы. Ведется следствие.

Ранее полицейские обнаружили в Нижегородской области гараж с 400 кг наркотических компонентов.