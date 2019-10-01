Более тысячи нижегородцев подали заявку на участие в волонтерской программе форума "Россия — спортивная держава"

Более тысячи нижегородцев подали заявку на участие в волонтерской программе международного форума "Россия — спортивная держава". В итоге было отобрано 400 человек, они уже прошли обучение и получили форму волонтера форума
На стадионе "Нижний Новгород" прошло обучение волонтеров, сообщили в пресс-службе области. Со всеми было проведено собеседование. Кандидатов проверяли на стрессоустойчивость, коммуникабельность, также учитывалось знание иностранных языков.
Волонтеров разделили по 9 направлениям. Они будут помогать гостям, например, в навигации по форуму, в аккредитационном центре, в зонах работы СМИ.
Все участники волонтерской программы уже получили экипировку.
Напомним, IOWA и Звонкий выступят на форуме "Россия – спортивная держава" (6+).
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