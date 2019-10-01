СУ СК организовал проверку по факту избиения подростка в Кулебаках Происшествия

Фото: из соцсети ВКонтакте

СУ СК организовал проверку по факту избиения подростка в Кулебаках. Ранее в соцсети ВКонтакте и в СМИ было размещено видео об избиении школьника сверстниками.

В связи с повышенным общественным резонансом следователями Выксунского межрайонного следственного отдела в адрес надзорного органа направлено ходатайство об изъятии материала проверки по данному факту из производства органов полиции и передаче в следственные органы регионального управления СКР для принятия процессуального решения.

Ранее, уголовное дело было возбуждено по факту избиения нижегородской школьницы. Напомним, в августе этого года три девочки (14 и 16 лет) напали на другую девочку (14 лет). Когда избивали, снимали происходящее на мобильный телефон. Затем выложили видео в интернет. После поступившего заявления от мамы пострадавшей школьницы, полицейские организовали проверку.