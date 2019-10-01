Последние новости рубрики Общество
07 октября 2019 11:14  [34] Сараи начали демонтировать в Сормовском районе Нижнего Новгорода
07 октября 2019 10:46  [94] Движение транспорта ограничат в Автозаводском районе из-за хоккейного матча 8 октября
06 октября 2019 15:03  [1284] Телекомпания "Волга" начнёт вещание в цифровом федеральном мультиплексе уже до конца года
06 октября 2019 12:38  [895] Мокрый снег ожидается в Нижегородской области в ближайшие часы
06 октября 2019 12:14  [256] Схему движения на М-7 в Лысковском районе поменяют с 21 октября
06 октября 2019 09:57  [256] Дзержинцы выберут объекты благоустройства на 2020 год
05 октября 2019 10:46  [250] "Сегодня педагоги Нижнего Новгорода открыты всему новому", - Дмитрий Барыкин
05 октября 2019 10:37  [441] "Подготовить ко взрослой жизни не человека-функцию, а человека-Творца – вот главная задача", - Владимир Панов
05 октября 2019 10:30  [241] "Профессионализм и опыт преподавателей являются залогом глубоких знаний учеников", - Евгений Лебедев
05 октября 2019 09:05  [463] "Для того, чтобы учить и учиться было интереснее, в России реализуется нацпроект "Образование", - Глеб Никитин
Общество

Движение транспорта ограничат в Автозаводском районе из-за хоккейного матча 8 октября

07 октября 2019 10:46  [94] Общество

Движение транспорта ограничат в Автозаводском районе из-за хоккейного матча 8 октября 2019 года. Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации Нижнего Новгорода.

Из-за проведения хоккейного матча с 07:00 до 21:00 8 октября будет временно прекращено движение транспорта на участке улицы Лоскутова (от пр.Ильича до пр.Кирова).

Дептранс просит автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, движение транспорта временно ограничено на Верхневолжской набережной до 30 октября.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph