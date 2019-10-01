Движение транспорта ограничат в Автозаводском районе из-за хоккейного матча 8 октября 2019 года. Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации Нижнего Новгорода.
Из-за проведения хоккейного матча с 07:00 до 21:00 8 октября будет временно прекращено движение транспорта на участке улицы Лоскутова (от пр.Ильича до пр.Кирова).
Дептранс просит автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.
Напомним, движение транспорта временно ограничено на Верхневолжской набережной до 30 октября.
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