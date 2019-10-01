Кирпичная стена духовного учебного заведения обрушилась в Нижнем Новгороде

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Кирпичная стена Центра подготовки церковных специалистов Нижегородской епархии обрушилась в Нижегородском районе областного центра. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.
Сообщение об обрушении кладки с третьего по первый этажи здания по адресу: ул.Суетинская, 29 поступило в Центр управления в кризисных ситуациях сегодня, 7 октября в 09:15.
На момент происшествия в здании находилось три человека. Все они успели покинуть здание самостоятельно. Никто не пострадал.
Причины произошедшего выясняются.
Напомним, нижегородская администрация займется вопросом ремонта разрушенного забора Бугровского кладбища.
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