Сараи начали демонтировать в Сормовском районе Нижнего Новгорода Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Сараи начали демонтировать в Сормовском районе (поселок Народный) Нижнего Новгорода после обращения жителей к главе Владимиру Панову. Об этом сообщили в пресс-службе администрации 7 октября 2019 года.

По словам главы администрации Сормовского района Дмитрия Сивохина, сараи в поселке Народный были построены вместе с домами "народной стройки" еще в 60-х годах прошлого века. Они не только портят вид, но и представляют реальную угрозу здоровью и безопасности жителей.

Срок исполнения контракта - три недели, до 20 октября.

"Сараи будут снесены, территория будет засыпана песком, как и те ямы, которые были выкопаны жителями в качестве погребов", - сказал Дмитрий Сивохин. Он уточнил, что в течение месяца подрядчик демонтирует еще порядка 50 объектов на территории Сормовского района.

Напомним, в Сормовском районе будут снесены 111 аварийных сараев. Ветхие хозяйственные постройки планируют снести на улицах: Ясной, Волжской, Планетной, Вождей революции, Боевых дружин и Свирской. Снос выполняет ООО "Меланит". Подготовительные работы начались 23 сентября.

Напомним, в сентябре этого года объездную дорогу начали строить в Сормовском районе для борьбы с пробками, которые регулярно возникают по пр.Союзный и ул. Коминтерна. Речь идет об участке ул.Песочной (от пер.Пензенского до ул.Исполкома).

Для строительства дороги этим летом в районе снесли 23 незаконных гаража, расселили 3 аварийных многоквартирных дома и ликвидировали свалки.