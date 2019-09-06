Борьба с пробками в Сормовском районе: началось строительство дороги-дублера Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Объездную дорогу начали строить в Сормовском районе для борьбы с пробками, которые регулярно возникают по пр.Союзный и ул. Коминтерна. В пресс-службе администрации города пояснили, что участок ул.Песочной (от пер.Пензенского до ул.Исполкома) начали делать после обращения жителей к главе города Владимиру Панову.

"Переулок Союзный – это наш камень преткновения. Если ехать сюда со стороны Дубравной, со стороны 7 микрорайона, – в час пик всегда пробки. Фактически, на половину движение может быть разгружено за счет дороги-дублера", - поделился мнением автовладелец Роман.

Для строительства дороги снесли гаражи: этим летом в районе снесли 23 незаконных гаража, расселили 3 аварийных многоквартирных дома и ликвидировали свалки, рассказал глава района Дмитрий Сивохин.

Сроки строительства: в качестве основания для будущей дороги-дублера используется асфальтовая крошка, которую получают при фрезеровании старого асфальта во время ремонта дорог по программе "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Завершить все работы по отсыпке гранулята на дороге-дублере вдоль улицы Песочной подрядчик планирует до конца октября.

Гаражи сносят и вдоль других улиц: в Сормовском районе освобождают пространство во дворах под парковку. Для этого, в переулке Хмелева будет снесено 30 незаконных гаражей. По просьбе жителей на их месте планируется разместить парковочные места.

Виадук на ул. Циолковского: ранее областные власти заявили о намерении выделить 100 млн рублей для проектирования виадука на ул. Циолковского в Сормовском районе.

Ожидается, что виадук поможет решить проблему пробок на этой улице. Виадук планируется построить к 800-летию города.