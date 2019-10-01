Пять человек погибли на дорогах Нижегородской области в выходные Происшествия

Пять человек погибли на дорогах Нижегородской области в выходные. Об этом сообщили в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД регионального ГУ МВД.

В Володарском районе на 342 км а/д Москва – Уфа погиб пешеход 1971 г.р., когда на него наехал водитель КамАЗа в момент перехода на запрещающий сигнал светофора.

В Вознесенском районе водитель Opel (1980 г.р., стаж 21 год) съехал в кювет и врезался в дерево. Ранение оказалось смертельным.

Водитель автомобиля Chrysler (1996 г.р., стаж 4 года) столкнулся на встречке с другой иномаркой в Кстове и также погиб.

В Ковернинском районе водитель автомобиля ВАЗ 2112 (2000 г.р., стаж 1 год) не справился с управлением, в результате машина опрокинулась, он погиб.

В Дзержинске водитель Ford Focus (1954 г.р., стаж 47 лет) не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Hyundai. Итог ДТП оказался смертельным.

Напомним, уголовное дело возбуждено по факту ДТП с туристическим автобусом в Нижегородской области, которое произошло также в минувшие выходные.