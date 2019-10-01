Последние новости рубрики Происшествия
07 октября 2019 12:44  [34] Водитель НПАТ, выйдя из автобуса, провалился в колодец и сломал ребра
07 октября 2019 12:43  [53] Пять человек погибли на дорогах Нижегородской области в выходные
07 октября 2019 11:06  [384] Кирпичная стена духовного учебного заведения обрушилась в Нижнем Новгороде
07 октября 2019 10:24  [120] СУ СК организовал проверку по факту избиения подростка в Кулебаках
07 октября 2019 09:14  [109] Двое граждан Таджикистана обвиняются в покушении на сбыт героина в Нижнем Новгороде
06 октября 2019 14:39  [322] Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с туристическим автобусом в Нижегородской области
06 октября 2019 12:26  [306] Глеб Никитин поручил оказать помощь пострадавшим в аварии с туристическим автобусом в Гагинском районе
04 октября 2019 18:39  [845] Подростки из Первомайска Нижегородской области подозреваются в краже телефона и денег с банковской карты
04 октября 2019 14:05  [337] Охрану усилят на Щелковском хуторе в Нижнем Новгороде из-за вандализма
04 октября 2019 12:16  [602] Директор торговой компании из Павлова обвиняется в незаконном вознаграждении заведующей аптекой в Чите
Происшествия

Водитель НПАТ, выйдя из автобуса, провалился в колодец и сломал ребра

07 октября 2019 12:44  [34] Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Водитель автобуса, входящего в автопарк МП "Нижегородпассажиравтотранс" (НПАТ), сломал ребра, упав в колодец, когда входил из рабочего транспорта на конечной остановке. Об этом сообщает трудовая инспекция Нижегородской области.

Согласно информации, 1 октября в 22:00 66-летний водитель вышел из кабины на конечной автобусной остановке (ул. Березовый клин) и, не заметив в темноте открытый колодец, упал в него.

Отсутствие водителя обнаружила кондуктор.

В результате падения мужчина получил тяжелые множественные переломы костей и ребер.

Напомним, нижегородец сломал позвоночник на производстве Knauf в Дзержинске.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здоровье
Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph