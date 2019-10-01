Водитель НПАТ, выйдя из автобуса, провалился в колодец и сломал ребра Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Водитель автобуса, входящего в автопарк МП "Нижегородпассажиравтотранс" (НПАТ), сломал ребра, упав в колодец, когда входил из рабочего транспорта на конечной остановке. Об этом сообщает трудовая инспекция Нижегородской области.

Согласно информации, 1 октября в 22:00 66-летний водитель вышел из кабины на конечной автобусной остановке (ул. Березовый клин) и, не заметив в темноте открытый колодец, упал в него.

Отсутствие водителя обнаружила кондуктор.

В результате падения мужчина получил тяжелые множественные переломы костей и ребер.

Напомним, нижегородец сломал позвоночник на производстве Knauf в Дзержинске.