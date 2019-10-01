Прокуратура обязала больницу Павлова обеспечить ребёнка-инвалида жизненно важными лекарствами Общество

Прокуратура обязала больницу Павлова обеспечить ребёнка-инвалида жизненно важными лекарствами. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Установлено, что 5-летней дочери заявительницы в связи с пересадкой органа назначены медицинские препараты по жизненным показаниям, которыми она должна обеспечиваться по месту жительства. В числе медицинских препаратов ребенку назначен лекарственный препарат международного непатентованного наименования без указания на его торговое наименование. При этом после проведения операции в клинике девочка получала данный препарат по конкретному торговому наименованию.

Несмотря на неоднократные обращения матери в Центральную районную больницу о решении вопроса по определению торгового наименования лекарственного препарата, назначенного её дочери, заседание врачебной комиссии проведено не было. Необходимые для контроля концентрации лекарственного препарата в крови лабораторные исследования проведены по месту получения амбулаторной медицинской помощи ребенком-инвалидом только один раз и только в 2019 году, в то время как должны проводиться после проведения операции не реже одного раза в три месяца.

По результатам проверки городским прокурором главному врачу ЦРБ внесено представление об устранении нарушений закона, которое удовлетворено.

В больнице проведено заседание врачебной комиссии, на котором принято решение о выписке лекарственного препарата, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.