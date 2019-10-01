Карантин по бешенству установлен в с.Татарское Нижегородской области Происшествия

Фото: Министерство природных ресурсов и экологии РФ

Карантин по бешенству установлен в с.Татарское Дальнеконстантиновского района. Информация об этом содержится в указе губернатора Нижегородской области, размещенном на портале правовой информации 7 октября 2019 года.

Территория села признана неблагополучным пунктом по бешенству. Карантин установлен до 6 декабря.

Напомним, что бешеную лису в Дальнеконстантиновском районе обнаружили в начале октября текущего года. С этого дня в районе начались мероприятия по ликвидации бешенства.