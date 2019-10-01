Глеб Никитин выразил соболезнования семье Евгения Бушмина Политика

Евгений Бушмин Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил соболезнования семье Евгения Бушмина. Вице-спикер Совета Федерации ушел из жизни 6 октября 2019 года. В адрес его родных направлена телеграмма от имени главы региона. Евгений Бушмин родился в 1958 году в деревне Лопатино Сергачского района Горьковской области. В 2001 году был назначен представителем Нижегородской области в Совете Федерации. Занимал этот пост до 2005 года.

"Евгений Викторович останется в памяти всех, кто его знал, как настоящий профессионал, по-настоящему деятельная личность, человек высокой порядочности и честности, который своим созидательным трудом всегда стремился принести пользу родному краю и любимой стране", - сказал Глеб Никитин.

Церемония прощания с Евгением Бушминым пройдет в Москве, 8 октября, с 10 до 12 часов в Траурном зале Центральной кремлевской больницы, с 13 часов на Троекуровском кладбище.