Уголовное дела в отношении "ТНС энерго Нижний Новгород" признано незаконным Бизнес

Возбуждение уголовного дела в отношении ПАО "ТНС энерго Нижний Новгород" признано незаконным. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Уголовное дело было возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного п. "б" ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Это произошло в апреле 2019 года. Дело возбуждено в отношении неустановленного лица из числа руководства "ТНС энерго Нижний Новгород", по версии следствия совершившего налоговое преступление, в результате которого не были уплачены налоги за 2014-2016 гг. на общую сумму около 1 млрд рублей.

Однако, по данным ФНС России, у компании отсутствует задолженность перед бюджетами по налогам, сборам, страховым взносам, а также пеням, штрафам и процентам.

В пресс-службе пояснили, что жалобу на незаконное возбуждение уголовного дела "ТНС энерго Нижний Новгород" подало в Московский районный суд Нижнего Новгорода в мае 2019 года.

В жалобе было указано, что налоговая проверка в отношении компании не завершена, факт недоимки и ее сумма не установлены, а какая-либо задолженность перед бюджетом отсутствует, что подтверждается справкой №16097, выданной МИ ФНС России.

По итогам судебных разбирательств в августе 2019 года жалоба ПАО "ТНС энерго НН" была удовлетворена, постановление о возбуждении уголовного дела признано незаконным.

Прокуратура Нижегородской области подала апелляцию, однако 7 октября 2019 года Нижегородский областной суд оставил ее без удовлетворения, а решение Московского районного суда города Нижнего Новгорода о признании незаконным возбуждения уголовного дела — без изменения.

По данным на 1 октября 2019 года ПАО "ТНС энерго НН" также не имеет задолженности перед бюджетами по налогам, сборам, страховым взносам, а также пеням, штрафам и процентам.