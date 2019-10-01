Нижегородский Фонд защиты прав дольщиков зарегистрировали в минюсте РФ Общество

"Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства в Нижегородской области" зарегистрировали в минюсте РФ. Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области, некоммерческая организация успешно прошла регистрацию.

Согласно информации, первым объектом фонда может стать ЖК "Окский берег", а затем и другие объекты, обозначенные в дорожной карте (ЖК "На Гончарова" и ЖК "Европейский").

Также в настоящее время обсуждается участие фонда в достройке проблемного дома на ул. Жукова (Приокский район Нижнего Новгорода). В доме 166 дольщиков. Застройщик – ООО "Строительно-финансовая ассоциация" признан банкротом, а дольщики объединились в жилищно-строительный кооператив.

Напомним, "Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства в Нижегородской области" создан согласно постановлению правительства региона по инициативе губернатора в рамках исполнения федерального законодательства. Он будет перенимать у недобросовестных застройщиков их права на земельные участки и на недостроенные дома, а также их обязательства перед участниками долевого строительства.

В настоящее время в ЖК "Окский берег" в Богородском районе недостроенными остаются восемь жилых кварталов - это 58 многоквартирных домов, для строительства 56 из них привлечены средства дольщиков.

Ранее сообщалось, что степень готовности домов первой очереди достройки ЖК "Новинки Smart City" оценивается выше 95%. Фонд достроит 25 домов, по которым заключены договоры долевого участия.