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Общество

Степень готовности домов первой очереди достройки ЖК "Новинки Smart City" оценивается выше 95%

25 сентября 2019 18:53  [106] Общество

Фото: Александр Воложанин

Степень готовности домов первой очереди достройки ЖК "Новинки Smart City" выше 95%. Об этом сообщил заместитель генерального директора ДОМ.РФ, генеральный директор Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства Олег Говорун в ходе выездного совещания на строительной площадке 25 сентября 2019 года

После осмотра четырех домов, где уже идет внутренняя отделка, Олег Говорун вместе с представителями правительства Нижегородской области, подрядной организации и ресурсоснабжающих предприятий обсудил график ввода первых домов в ЖК "Новинки Smart City" и возобновление работ еще по 21 дому.

"Работы ведутся согласно графику, активно, без отставаний. Качество работ тоже достаточно хорошее, несмотря на сжатые сроки, отведенные на строительство", - сказал Олег Говорун.

Согласно дорожной карте, утвержденной заместителем председателя правительства РФ Виталием Мутко, планируется, что Фонд достроит 25 домов, по которым заключены договоры долевого участия.

Речь идет о 1,8 тыс. квартир площадью 66,4 тыс. кв. м. Благодаря этому будут восстановлены права 1,9 тыс. нижегородских дольщиков, которые включены в реестр требований участников строительства. Застройщиком является Фонд "Специальные проекты фонда защиты прав дольщиков".

"Глава региона Глеб Никитин и правительство Нижегородской области со своей стороны выполняют все обязательства в рамках дорожной карты. В бюджете области предусмотрено запланированное дорожной картой софинансирование. В тесном контакте с застройщиком буквально ежедневно мы контролируем ход завершения строительства, производство работ, организовано межведомственное взаимодействие с сетевыми организациями в части подключения к инженерным сетям", - отметил заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов.

Заместитель гендиректора АО "Политехстрой" Андрей Палехин сообщил, что на строительной площадке работают 532 человека и 45 единиц техники. На четырех домах – первой очереди строительства – завершены кровельные работы, ведется внутренняя отделка и прокладка наружных сетей. Квартиры планируется сдать с отделкой. Поэтому рабочие клеят обои, укладывают линолеум, устанавливают сантехнику. Рядом с домами началась асфальтировка парковки для будущих жильцов. ОАО "Теплоэнерго" приступило к пуско-наладочным работам в котельной, чтобы подать тепло в эти дома.

Ранее сообщалось, что новый застройщик "Новинки Smart City" организовал on-line трансляцию возведения домов ЖК.

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