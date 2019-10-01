Береги смолоду2: нижегородских студентов научили бережливому производству Общество

Студентов Нижегородского автотранспортного техникума научили бережливому производству. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Главная идея проекта – это формирование у студентов бережливого мышления за счет применения технологий повышения производительности труда.

Каждая минута дорога

Среди улучшений, которые принесли в учебный процесс "бережливые технологии" - сокращение ненужных временных затрат на перемещение студентов и оборудования во время занятия.

Директор техникума Сергей Сбитнев отметил, что благодаря внедрению бережливых технологий учебное время стало использоваться гораздо эффективнее.

"Это происходит за счет того, что уменьшаются и исключаются потери, связанные с транспортировкой оборудования, инструмента по лаборатории, перемещению студентов и ликвидации различных форм ожидания. При этом для организации рабочих мест применяется система 5S" - пояснил Сергей Сбитнев.

"При выполнении лабораторной работы, студент берет методические указания, берет бокс с инструментом, идет на свое место и выполняет лабораторную работу. При этом сокращается время на выдачу инструмента, методических указаний. Увеличивается время на процесс выполнения самой лабораторной работы. От этого повышается качество работы, и за занятие он успевает её выполнить" - пояснила заместитель директора по учебно-методической работе Марина Краснова.

Как это поможет студентам

Руководство учебного заведения уверено в том, что изучая бережливые технологии, выпускник в дальнейшем легко адаптируется к корпоративной культуре работодателей, что позволяет использовать бережливые технологи для внедрения в производство, в конечном итоге повышая производительность труда.

С целью изучения опыта региона по реализации национального проекта "Повышение производительности труда и поддержка занятости" делегация Орловской области посетила Нижегородский автотранспортный техникум.

"Бережливые проекты" в школах и детсадах

Напомним, в 200 учебных заведениях Нижегородской области уже реализовали 75 проектов повышения производительности труда.

Суть "бережливых проектов" - сократить затраты на действия, не связанные с преподаванием, и переоборудовать пространство так, чтобы детям было комфортнее и интереснее учиться.

В частности, в Арзамасской православной гимназии по-новому организовали учебное пространство.

В кабинете физики изменилась система хранения оборудования для лабораторных работ: все предметы для практического занятия к учебным местам доставляют на раздаточной тележке, что позволяет быстрее сконцентрироваться на предмете.