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Общество

РЖД готово начать строительство ВСМ Москва - Нижний Новгород и завершить в 2024 году

07 октября 2019 17:13  [49] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

"Российские железные дороги" готовы начать строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Нижний Новгород и завершить в 2024 году. Как сообщает ТАСС, такую информацию озвучил начальник центра организации скоростного и высокоскоростного сообщения "Российских железных дорог" Дмитрий Катцын на заседании временной комиссии Совета Федерации.

По его словам, проектирование участка Москва - Нижний Новгород завершено, а РЖД готово приступить к строительству.

"В магистральном плане сроки запуска этой линии - 2024 год", - сказал Дмитрий Катцын. Что касается линии Санкт-Петербург - Москва, плановые сроки запуска - 2026 год.

"По линии Санкт-Петербург - Москва, где мы только готовимся к проектированию, рассматриваем четыре варианта трассы. Один вариант соответствует обоснованию инвестиций, второй вариант его незначительно уточняет с учетом произошедших за 10 лет изменений. Два других варианта - оба в приближении к Великому Новгороду, один из них проходит через особо охраняемые природные зоны, другой обходит их", - пояснил он.

Ранее, в начале октября 2019 года, начальник Горьковской железной дороги Анатолий Лесун сообщал, что убежден в завершении строительства ВСМ "Москва-Казань".

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