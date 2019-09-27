Начальник ГЖД Анатолий Лесун убежден в завершении строительства ВСМ "Москва-Казань" Общество

Анатолий Лесун

Начальник Горьковской железной дороги — филиала ОАО "РЖД" Анатолий Лесун убежден в завершении строительства высокоскоростной магистрали "Москва-Казань". Об этом он заявил на пресс-конференции 1 октября 2019 года.

"Я не могу комментировать слухи. Журналисты много пишут на этот счет. Сейчас принято решение о формировании проекта ВСМ "Москва-Санкт-Петербург". Сегодня все "Сапсаны", даже сдвоенные, которые выходят на линию, показывают популярность этого маршрута. Тем не менее, я всегда говорил, что высокоскоростная магистраль "Москва-Казань" будет. Это просто вопрос времени", - заявил Анатолий Лесун.

Он добавил, что сейчас проектирование ВСМ до Казани находится на завершающей стадии. До Нижнего Новгорода проект уже готов, до конца не готов только "вход" в Нижний Новгород.

История вопроса

Напомним, что проект ВСМ от Москвы до Нижнего Новгорода правительство РФ одобрило в январе 2019 года. Общая стоимость проекта оценивается в 621,55 млрд рублей, в том числе грант на 200 млрд рублей, еще 200 млрд рублей составят средства РЖД, остальную сумму планируется привлечь у бизнеса.

Проектирование ВСМ началось в Нижегородской области в феврале. В апреле Главгосэкспертиза изучила проектно-сметную документацию на проведение седьмого и восьмого этапов работ по сооружению высокоскоростной магистрали и вынесла положительное заключение.

Проект строительства ВСМ Железнодорожный-Гороховец (первый участок ВСМ Москва-Казань) также поддержал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Однако, президент РФ Владимир Путин не одобрил инициативу построить планируемую много лет высокоскоростную магистраль (ВСМ) до Казани. Он предложил по этому направлению - платную автотрассу.

Ранее со ссылкой на Евгения Дитриха сообщалось, что до 2024 года планируется построить дорогу от Москвы через Владимир до Арзамаса (это почти 350 км с предварительной оценочной стоимостью 185 млрд рублей) и сделать обход Казани (более 140 км стоимостью почти в 180 млрд рублей).

СПРАВКА:

В РЖД сообщали, что на планируемую ВСМ придется 40% пассажиропотока между Москвой и Нижним Новгородом. Ожидается, что на третий год работы ВСМ поток Москва-Нижний Новгород составит 3,13 млн пассажиров в год, а по всей линии в целом - 7,7 млн пассажиров в год. Общая стоимость строительства ВСМ оценивается в 621,55 млрд рублей. Операционной безубыточности перевозчика планировалось достичь к 2026 году.