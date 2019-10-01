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Политика

Роман Колосов назначен замминистра транспорта Нижегородской области

07 октября 2019 17:33  [36] Политика

Роман Колосов назначен заместителем министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве.

Согласно информации, он вступил в должность 23 сентября 2019 года. Он курирует транспортный блок. 

Ранее Роман Колосов являлся заместителем главы Нижнего Новгорода по транспорту, и был уволен с поста 5 июля текущего года.

СПРАВКА:

Роман Юрьевич Колосов родился 2 марта 1984 года. Окончил Сибирскую государственную автомобильно-дорожную академию (г.Омск). Начал работать в должности инженера ПТО в ООО "Автострада", также работал в компаниях, занимающихся строительством и реконструкцией автомобильных дорог. С февраля 2016 года по 2018 год - генеральный директор ООО Управляющая компания "Строй-Партнер".

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