Епархия объяснила причины обрушения здания духовного учебного заведения в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: ГУ МЧС

Нижегородская митрополия объяснила причины обрушения здания духовного учебного заведения в Нижнем Новгороде.

Кирпичная стена с третьего по первый этажи Центра подготовки церковных специалистов епархии обрушилась 7 октября 2019 года в Нижегородском районе областного центра. Здание расположено по адресу: ул.Суетинская, 29.

По данным митрополии, это здание расположено на склоне и оно подпирало воду подземных водоносных горизонтов. Вода подмывала фундамент и ослабляла его кирпичную кладку.

Для того, что бы сохранить строение на объекте с 2019 года осуществлялись работы по водоотведению, созданию дренажной системы, укреплению фундамента и склона. В перспективе предполагалось откопать здание из полутораметровой толщи техногенного грунта и возвратить ему исторический архитектурный облик.

Однако во время укрепительных работ одна из стен (возведенная в ХХ веке), которую построили, по информации метрополии, "с грубыми нарушениями практически без перевязки с поперечными южной и северной стенами", обрушилась "в связи с ветхостью и продолжающимися дождями".

В пресс-службе добавили, что обрушившееся здание администрация Нижнего Новгорода передала нижегородской епархии в безвозмездное пользование в 2010 году.

Сейчас предстоит экспертиза, которая определит какие работы необходимы для восстановления обрушившейся стены и сохранение здания в целом. После проведения всех необходимых мероприятий учащиеся продолжат обучение на прежнем месте.