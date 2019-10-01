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Происшествия

Условный срок получила школьница из Сарова за истязание мальчика, который отказался с ней встречаться

08 октября 2019 11:08  [71] Происшествия

Фото: из соцсети ВКонтакте

Условный срок получила 16-летняя жительница Сарова за истязание мальчика, который отказался с ней встречаться. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородско области 8 октября 2019 года.

Следствием и судом установлено, что 14 мая 2019 года в дневное время в квартире дома по ул. Музрукова в Сарове девушка, с целью наказать мальчика за отказ встречаться с ней, в присутствии своих подруг, избила подростка, нанося ему множественные удары по лицу и различным частям тела. При этом, она унизила подростка.

Противоправные действия подсудимой, зафиксированные на камеру мобильного телефона, были обнародованы в СМИ. Именно они и стали основанием для возбуждения уголовного дела.

Вину в совершении инкриминируемого деянии подсудимая признала.

Приговором суда подсудимой назначено наказание - 3,5 года лишения свободы условно. Приговор не вступил в законную силу.

Накануне СУ СК организовал проверку по факту избиения подростка в Кулебаках. Ранее в соцсети ВКонтакте и в СМИ было размещено видео об избиении школьника сверстниками.

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