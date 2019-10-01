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Бизнес

Саровское управление строительства погасило долги по зарплате только после вмешательства прокуратуры

08 октября 2019 13:45  [83] Бизнес

В Нижегородской области после вмешательства прокуратуры полностью погашена задолженность по зарплате в размере свыше 5,2 млн рублей перед работниками организации Саровское Управление Строительства (далее ООО "Сарус").

Установлено, что долги образовались с ноября 2018 года перед 39 работниками предприятия.

Прокурором Сарова в отношении генерального директора общества возбуждены административные дела, в том числе в отношении юридического лица и генерального директора общества.

По результатам рассмотрения мер прокурорского реагирования руководитель дисквалифицирован сроком на 1 год и заплатит штраф 5 тысяч рублей. Прокурором было объявлено несколько предостережений. Суд поддержал доводы прокуратуры.

В рамках расследования данного уголовного дела на автомобиль генерального директора (Audi Q5) наложили арест. В результате долги были погашены в полном объеме.

В прокуратуре также отметили, что по направленным прокуратурой материалам проверки следственными органами возбуждено уголовное дело, которое в настоящее время находится на рассмотрении в мировом суде.

Ранее прокуратура добилась погашения долга перед работниками сельхозпредприятия в Нижегородской области.

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