Акция по сбору макулатуры пройдет в школах Сормовского района Общество

Акция по сбору макулатуры пройдет в школах Сормовского района 10 октября 2019 года. Она стартует в 9:00 в школах № 79 (ул. Зайцева, 18А) и № 9 (ул. Пугачева, 12). Об этом сообщили в районной администрации.

В течение нескольких дней в образовательных организациях будут принимать бумагу и картон от учащихся для вторичной переработки.

В августе в Сормовском районе на улице Иванова, у дома № 14 открылся первый экопункт, в котором можно сдать бумагу, стекло и пластик.

Ранее заместитель директора департамента благоустройства администрации Нижнего Новгорода Алексей Краснов сообщил, что на сегодняшний день в городе официально работают 18 пунктов приема вторсырья нового формата. Глава города Владимир Панов поручил установить 35 таких киосков до конца этого года.

Адреса пунктов приема вторсырья нового формата:

1. ул. Толбухина, напротив дома №8

2. ул. Коминтерна, у дома №6,

3. Казанское шоссе, у дома №10,

4. Южное шоссе, у дома №22B,

5. ул. Maковского, у дома №17B,

6. ул. Карла Маркса, у дома №7Б,

7. ул. Дьяконова, у дома №20,

8. ул. Иванова, у дома №14,

9. Mосковское шоссе, у дома №1IA,

10. ул. Усилова, у дома №3/3А,

11. ул. Рокосовского, у дома №13,

12. ул. Академика Сахарова, у дома № l11

13. ул. Голованова у дома 7№3,

14. площадь Комсомольская у дома №6/1,

15. ул. Кораблестроителей у дома №22/2,

16. ул. Лопатина у дома №6

17. пр. Союзый у дома №43

18. пр. Ленина у дома №45.