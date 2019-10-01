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Общество

Акция по сбору макулатуры пройдет в школах Сормовского района

08 октября 2019 14:37  [43] Общество

Акция по сбору макулатуры пройдет в школах Сормовского района 10 октября 2019 года. Она стартует в 9:00 в школах № 79 (ул. Зайцева, 18А) и № 9 (ул. Пугачева, 12). Об этом сообщили в районной администрации.

В течение нескольких дней в образовательных организациях будут принимать бумагу и картон от учащихся для вторичной переработки.

В августе в Сормовском районе на улице Иванова, у дома № 14 открылся первый экопункт, в котором можно сдать бумагу, стекло и пластик.

Ранее заместитель директора департамента благоустройства администрации Нижнего Новгорода Алексей Краснов сообщил, что на сегодняшний день в городе официально работают 18 пунктов приема вторсырья нового формата. Глава города Владимир Панов поручил установить 35 таких киосков до конца этого года.

Адреса пунктов приема вторсырья нового формата:

1. ул. Толбухина, напротив дома №8
2. ул. Коминтерна, у дома №6,
3. Казанское шоссе, у дома №10,
4. Южное шоссе, у дома №22B,
5. ул. Maковского, у дома №17B,
6. ул. Карла Маркса, у дома №7Б,
7. ул. Дьяконова, у дома №20,
8. ул. Иванова, у дома №14,
9. Mосковское шоссе, у дома №1IA,
10. ул. Усилова, у дома №3/3А,
11. ул. Рокосовского, у дома №13,
12. ул. Академика Сахарова, у дома № l11
13. ул. Голованова у дома 7№3,
14. площадь Комсомольская у дома №6/1,
15. ул. Кораблестроителей у дома №22/2,
16. ул. Лопатина у дома №6
17. пр. Союзый у дома №43
18. пр. Ленина у дома №45.

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