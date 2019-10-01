Разделяй и просвещайся: два новых пункта приема вторсырья открыли в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Алексей Манянин

Два новых пункта приема вторсырья открыли в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Один находится у дома №6 по улице Лопатина, второй – на Комсомольской площади у дома №6/1.

По словам главы Ленинского района Алексея Глазова, это добрая и хорошая инициатива.

"Все больше нижегородцев сейчас готовы к раздельному сбору мусора. Отходы, которые можно сдать в экокиоски идут на вторичную переработки и вновь возвращаются в нашу жизнь, а не сбрасываются на свалки и не закапываются", – отметил глава района.

(фото: Алексей Манянин)

Как сообщил заместитель директора департамента благоустройства администрации Нижнего Новгорода Алексей Краснов На следующей неделе планируется открыть еще два пункта в Ленинском и Канавинском районах.

"Мы не останавливаемся, впереди еще большая работа, потому что мэр города Владимир Панов поставил задачу установить 35 таких киосков до конца этого года", – сказал он.

Сейчас открыто 18 пунктов, один из них на солнечных батареях.

Билеты в НГХМ

Вместе с открытиями пунктов стартовала акция, предложенная главой Нижнего Новгорода Владимиром Пановым ранее.

Нижегородцы за сдачу вторсырья теперь могут получить скидки на билеты в Нижегородский государственный художественный музей.

"Мы очень рады, что НГХМ стал одним из первых в городе, кто смог запустить подобный проект. Смысл в том, что при сдаче вторсырья в пункты приема нижегородцы могут вместо денег получить специальные карточки номиналом 50 и 30 рублей и дающими 10% скидку на посещение постоянных экспозиций или временных выставок", – рассказал генеральный директор музея Роман Жукарин.

По его мнению, это хороший бонус, поскольку впереди большие выставки, в том числе из собрания Государственной Третьяковской галереи.

(фото: Алексей Манянин)

Генеральный директор управляющей организации ООО "Исток" Денис Тавров подчеркнул, что в день открытия нового пункта нижегородцы уже получили первые карточки, дающие скидку на посещение музея.

Скидки в книжном магазине

Также, в июне этого года, занимающаяся сбором и переработкой вторсырья компания "Исток", совместно с книжным магазином "Дирижабль" презентовали ЭКО-проект, который позволяет нижегородцам приобретать издания по сниженной цене, либо полностью покрыть их стоимость накопительными карточками.

"Сдав вторсырье в любом из новых пунктов приема, каждый может получить специальные карточки номиналом 30 и 50 рублей и в магазине "Дирижабль" расплатиться ими за книгу. Кроме того, они дают 10% скидку на приобретение какого-либо издания. Этим проектом мы надеемся сохранить благоприятную окружающую среду и повысить у нижегородцев желание больше читать", – подчеркнул тогда представитель книжного магазина "Дирижабль" Владимир Гройсман.