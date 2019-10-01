Наталья Назарова провела приемы граждан в Нижнем Новгороде, Выксе и Вознесенском районе Политика

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Наталья Назарова провела приемы граждан по личным вопросам в Нижнем Новгороде, Выксе и Вознесенском районе с 1 по 4 октября 2019 года.

В ходе приемов были рассмотрены вопросы, связанные с ремонтом дорог, завершением строительства жилья, техническим обслуживанием объектов газового хозяйства, расположенных в многоквартирных жилых домах, ограничением деятельности "разливаек".

Так, в Вознесенском районе жители деревни Беговатово, сел Нарышкино и Бахтызино обратились с просьбой оказать помощь в проведении ремонта дорог. В настоящее время дорога находится в аварийном состоянии, дорожное покрытие все в выбоинах. По словам жителей, это ведет к созданию аварийных ситуаций и ухудшает безопасность дорожного движения, при этом по ней регулярно перевозит детей школьный автобус.

По итогам встречи было решено направить официальный запрос в соответствующее ведомство с просьбой рассмотреть вопрос о включении автомобильной дороги в план ремонта на 2020 год, в том числе в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области".

Также, 2 октября Наталья Назарова встретилась с представителями дольщиков ЖК "На Гончарова". Она, являясь членом рабочей группы президиума генерального совета ВПП "Единая Россия" и руководителем рабочей группы президиума регионального политического совета НРО ВПП "Единая Россия", постоянно уделяет внимание решению проблем граждан, пострадавших от действий застройщиков.

"Нижегородская область является в некотором плане отличником по работе с обманутыми дольщиками. Сегодня в регионе выстроена системная работа, депутаты и представители правительства постоянно встречаются и общаются с жителями, посещают объекты. За два последних года мы существенно сдвинулись в данном направлении", – сказала парламентарий.

Жителей Выксы и Нижнего Новгорода волновал вопрос магазинов и торговых точек, реализующих алкогольную продукцию в неположенное время. Наталья Назарова заявила, что замечания и предложения, поступившие от населения в ходе личных приемов, будут использованы при дальнейшем обсуждении соответствующего законопроекта, который находится на рассмотрении в нижней палате Федерального Собрания.

"В целом же приемы – это очень важная часть работы депутата, они позволяют узнать о конкретных проблемах на местах, принять правильное решение и в кратчайшие сроки помочь. Наша задача - дать людям уверенность в том, что их слышат, их понимают, что они обязательно получат поддержку и содействие. Более того, личные встречи с жителями ярче всего отражают запросы и интересы всего общества. Такая форма работы позволяет выявлять и устранять пробелы в законодательстве, искать новые возможности для решения тех или иных вопросов. Социальная защита населения была и остается приоритетным направлением государственной политики, и на уровне федерации, и на уровне области", - подчеркнула депутат.