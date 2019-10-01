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Происшествия

Дзержинец подозревается в избиении до смерти знакомого из-за девушки

08 октября 2019 15:44  [70] Происшествия

Дзержинец подозревается в избиении до смерти знакомого из-за девушки. В СУ СК России по Нижегородской области сообщили, что возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего мужчины по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, 4 октября 2019 года в вечернее время на перекрестке улиц Красноармейская и Индустриальная в Дзержинске нетрезвый подозреваемый, обидевшись на оскорбления, высказанные в адрес его знакомой девушки, жестко избил 28-летнего приятеля. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался.

Подозреваемый задержан. Он сознался в содеянном. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается.

Напомним, условный срок получила школьница из Сарова за истязание мальчика, который отказался с ней встречаться.

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