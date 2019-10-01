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Бизнес

Минимаркеты начали массово сносить в Советстком районе

08 октября 2019 17:32  [52] Бизнес

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Минимаркеты начали массово сносить в Советстком районе. Очередной незаконный нестационарный торговый объект демонтировали на улице Рокоссовского у дома № 4 в принудительном порядке в связи с отсутствием договора. Об этом сообщил глава администрации Советского района Владимир Исаев.

По информации районной администрации, в Советском районе с начала года в принудительном порядке демонтировано и перемещено на специализированную стоянку 10 самовольных ларьков и киосков. 28 владельцев НТО после получения уведомлений освободили незаконно занимаемые места в добровольном порядке.

Так, накануне был демонтирован павильон "Овощи- фрукты" по адресу ул. Бориса Корнилова, у дома № 2. Работы по демонтажу собственник провел добровольно.

Также администрацией района были выписаны уведомления о демонтаже двух самовольно установленных НТО - "Табак" и "Шаурма" у дома № 10 по ул. Надежды Сусловой. Владельцы отказались проводить демонтаж самостоятельно, поэтому администрацией района была инициирована работа по принудительному демонтажу.

Отметим, что в Сормовском районе власти "взялись" за гаражи и сараи. Всего будет снесено 111 аварийных объектов. Ветхие хозяйственные постройки планируют снести на улицах: Ясной, Волжской, Планетной, Вождей революции, Боевых дружин и Свирской.

Напомним, в сентябре этого года объездную дорогу начали строить в Сормовском районе на участке по ул.Песочной (от пер.Пензенского до ул.Исполкома). Для строительства дороги этим летом в районе снесли 23 незаконных гаража, расселили 3 аварийных многоквартирных дома и ликвидировали свалки.

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