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Общество

Клиенты Альфа-Банка могут снимать наличные в кассах магазинов Billa

08 октября 2019 18:37  [64] Общество

C 8 октября 2019 года клиенты Альфа-Банка держатели карт Mastercard могут снимать наличные при оплате покупок картой в кассах торговых точек магазинов Billa по всей России. Эту информацию сообщили в пресс-службе банка.

Чтобы получить наличные, необходимо оплатить любой товар или услугу банковской картой, смартфоном или другим устройством, оснащенным технологией бесконтактной оплаты, предварительно уведомив кассира о том, что нужно выдать наличные, и введя ПИН-код для подтверждения одновременно покупки и снятия денег. За одну операцию можно снять до 5 тысяч рублей.

"Несмотря на повсеместное распространение безналичных платежей, мы считаем важным обеспечить нашим клиентам максимально удобный доступ к наличным деньгам. Возможность получить с карты до 5 тысяч рублей вместе с покупкой позволит нашим клиентам существенно экономить время на снятие небольших сумм. Мы ожидаем значительный интерес к этой услуге как со стороны клиентов банка", - отметил руководитель розничного бизнеса Альфа-Банка Майкл Тач.

Mastercard первой в России запустила сервис снятия наличных на кассах магазинов при оплате покупок картой. Анонс новой услуги состоялся на Петербургском международном экономическом форуме в 2018 году. Mastercard предложила рынку и русское название новой услуги – "Наличные с покупкой".

Снять наличные с карт Альфа-Банка Mastercard можно во всех торговых точках, подключенных к инновационному сервису "Наличные с покупкой".

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