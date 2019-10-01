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Происшествия

Нижегородских заключенных с ВИЧ-инфекцией обеспечили лекарствами по требованию прокуратуры

09 октября 2019 09:13  [51] Происшествия

Нижегородских заключенных с ВИЧ-инфекцией обеспечили лекарствами по требованию прокуратуры. Об этом сообщили в региональной прокуратуре 9 октября 2019 года.

Нижегородской прокуратурой ранее установлен факт отсутствия на аптечном складе медсанчасти территориального органа ФСИН России лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи больным вирусом иммунодефицита человека.

По результатам проверки специализированным прокурором начальнику ГУФСИН России по Нижегородской области внесено представление.

Своевременное вмешательство прокуратуры в сложившуюся ситуацию с обеспечением лиц, находящихся в изоляции от общества, жизненно важными лекарственными препаратами, необходимыми для оказания медицинской помощи больным ВИЧ-инфекцией, потребовало от должностных лиц пенитенциарной системы принятия безотлагательных мер.

В результате на аптечный склад поступили лекарственные препараты, потребность в которых обеспечена до конца текущего года.

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