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Спасатели потушили пожар на складе ПВХ в Нижнем Новгороде. Как сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области, в ночь на 9 октября 2019 года поступило сообщение о пожаре в металлическом складе, используемом для хранения изделий из поливинилхлорида по адресу: Канавинский район, ул. Московское шоссе, 320Б.
На место пожара были направлены силы и средства по повышенному рангу вызова № 2.
Пожар локализован в 03:50 на площади 600 кв.м.
Для ликвидации последствий пожара привлекались силы и средства от ГУ МЧС России по Нижегородской области: 63 человека, 16 единиц техники.
Напомним, накануне сотрудники МЧС спасли нижегородца, который повис на карнизе 11 этажа во время пожара в квартире по улице Невзоровых в Советском районе.
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