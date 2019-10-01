МегаФон предложил платить кэшбэком за безлимитные услуги связи Общество

МегаФон выпустил новую линейку тарифов "Включайся!" с максимальным размером кэшбэка в 30% и возможностью тратить его на оплату звонков, SMS и интернет-трафика. Об этом сообщили в компании 9 октября 2019 года.

С октября пользователям тарифных планов "Включайся!" доступны две новые опции, которых раньше не было на российском телеком-рынке.

Первая опция – растущий кэшбэк, размер которого зависит от времени использования тарифа и может достигать 30% от абонентских платежей и оплаты роуминга. Начальная ставка кэшбэка - 10%. Через 3 месяца она вырастет до 15%, при «стаже» от 6 до 12 месяцев – до 20%, от 12 до 24 месяцев – составит 25%, и через 24 месяца достигнет максимума - в 30%.

Вторая опция – возможность оплатить кэшбэком безлимитные услуги связи: звонки на местные, внутрисетевые и междугородние номера, SMS, пакеты интернет-трафика для соцсетей, мессенджеров и YouTube.

"Весной 2019 года МегаФон первым среди российских телеком-операторов предложил своим клиентам тарифные планы с кэшбэком. Изучив накопленный за полгода пользовательский опыт и пожелания абонентов, мы с гордостью представляем обновление нашей ключевой тарифной линейки «Включайся!». Теперь платить за связь стало еще выгоднее: вы получаете безлимитные пакеты минут и трафика благодаря кэшбэку, который растет и может составить даже 30% от трат на связь. Подобных предложений по размеру кэшбэка попросту нет в России. Это действительно максимально удобное для клиентов решение: чем дольше пользуетесь, тем больше размер кэшбэка, больше бесплатных минут, SMS и гигабайт", - отметил коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

Кроме того, накопленные суммы кэшбэка по-прежнему можно тратить на любые покупки в салонах связи "МегаФон Ритейл", любимые фильмы, 30-дневную подписку МегаФон ТВ, сервисы МегаФон Пресса, МегаФон Музыка, МегаФон Книги, антивирус Eset или золотой уровень в программе лояльности #Специи.

СПРАВКА:

Кэшбек доступен на тарифах "Включайся! Развлекайся", "Включайся! Говори", "Включайся! Общайся", "Включайся! Выбирай", "Включайся! Смотри" и "Включайся! Премиум". Начисляется каждый месяц и доступен для использования в течение года.