ГИБДД разыскивает водителя, сбившего девочку в Дзержинске Происшествия

Фото: с сайта drivingplus.ru

Сотрудники Госавтоинспекции разыскивают водителя, сбившего девочку в Дзержинске. Об этом сообщили в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Накануне, 8 октября 2019 года в 18:00 на ул. Строителей неустановленный водитель сбил пешехода, переходившего проезжую часть по не регулируемому пешеходному переходу. Обстоятельства устанавливаются.

В результате ДТП пострадала девочка 2008 года рождения. В момент ДТП находилась без сопровождения взрослых. Была госпитализирована.

Госавтоинспекция предупреждает участников движения об осложнении ситуации с обеспечением безопасности пешеходов в темное время суток.