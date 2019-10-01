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Происшествия

ГИБДД разыскивает водителя, сбившего девочку в Дзержинске

09 октября 2019 11:00  [180] Происшествия

Фото: с сайта drivingplus.ru

Сотрудники Госавтоинспекции разыскивают водителя, сбившего девочку в Дзержинске. Об этом сообщили в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Накануне, 8 октября 2019 года в 18:00 на ул. Строителей неустановленный водитель сбил пешехода, переходившего проезжую часть по не регулируемому пешеходному переходу. Обстоятельства устанавливаются.

В результате ДТП пострадала девочка 2008 года рождения. В момент ДТП находилась без сопровождения взрослых. Была госпитализирована.

Госавтоинспекция предупреждает участников движения об осложнении ситуации с обеспечением безопасности пешеходов в темное время суток.

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