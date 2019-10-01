Скрытые деньги: на гендиректора "Чкаловской судоверфи" возбуждено уголовное дело Происшествия

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НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Уголовное дело возбуждено в отношении гендиректора ОАО "Чкаловская судоверфь" Игоря Якименко. Об этом сообщили в Приволжском следственном управлении на транспорте СК России 9 октября 2019 года.

Руководитель нижегородского судостроительного завода подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ, то есть сокрытие денежных средств организации, которые необходимы для взыскания недоимки по налогам в крупном размере.

По версии следствия, в период с 2018 по 2019 годы Игорь Якименко, зная о долгах по налогам, направил более 4 млн рублей на оплату иных обязательств своего предприятия.

Задолженность перед сотрудниками

Ранее руководитель "Чкаловской судоверфи" уже привлекался за преступления в сфере экономической деятельности. Его оштрафовали на 150 тысяч рублей за невыплату заработной платы.

Суд установил, что в 2018 году задолженность предприятия перед работниками составляла более 10 млн рублей. При этом директор умышленно скрывал прибыль компании.

Тогда долги по зарплате были погашены в полном объеме.

Задолженность перед поставщиками услуг и государством

При этом "Чкаловская судоверфь" постоянно ведет судебные тяжбы с поставщиками услуг и государством. Так, например, в августе 2019 года с предприятия было взыскано в пользу управления пенсионного фонда России по Городецкому району 12 тысяч рублей по требованиям об уплате финансовой санкции от 1 июля.

Также судоверфь выплатила ООО "Служба пожарного мониторинга 52" долг в размере 9 тысяч рублей за эксплуатационно-техническое обслуживание извещений о пожаре, подключенной к системе пожарной сигнализации.

В июле ПАО "ТНС Энерго НН" по решению суда получило от "Чкаловской судоверфи" 137,5 тысяч рублей задолженности по оплате электроэнергии за январь-март 2019 года, а также 5 тысяч рублей пени.

В июне ПАО "Ростелеком" взыскал с судоверфи долг по договору об оказании услуг электросвязи в размере 51,6 тысяч рублей.

Несмотря на то, что суммы задолженностей не велики, они появляются у компании с завидной регулярностью.

Кроме того, ФНС неоднократно за последние годы подавала иск о банкротстве "Чкаловской судоверфи".

Правление судоверфи

Согласно информации на сайте ПАО "Чкаловская судоверфь", на внеочередном общем собрании акционеров 26 июля 2019 года полномочия генерального директора были переданы "двум лицам, действующим совместно и несущим солидарную ответственность за ненадлежащее исполнение полномочий" – Владиславу Звонареву и Дмитрию Белову.

На собрании 26 августа досрочно были прекращены полномочия всех членов совета директоров общества и избраны новые члены.

В конце ноября акционеры судоверфи снова соберутся со следующей повесткой дня: утверждение новой редакции устава и утверждение положения о генеральном директоре общества; досрочное прекращение полномочий всех членов совета директоров общества; избрание членов совета директоров общества.

Изменят ли ситуацию кадровые перестановки – покажет время.

(фото с сайта stapel1.com)

Напомним, гендиректором предприятия Игорь Якименко был назначен 19 марта 2016 года, до этого он являлся исполняющим обязанности руководителя и сменил на этом посту Сергея Коновалова. В марте 2017 года Игорь Якименко переизбран гендиректором ОАО "Чкаловская судоверфь".

СПРАВКА:

ОАО "Чкаловская судоверфь" - судостроительно-судоремонтное предприятие. Основной продукцией предприятия являются суда технического флота: большие тяжелые земснаряды и землесосы, самоходные и несамоходные грунтоотвозные шаланды, толкачи-шаландировщики, а также детали для судов, шлюзов, всех дноуглубительных черпаковых земснарядов и землесосов.